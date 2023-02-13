Рублёв и Медведев потеряли позиции в Чемпионской гонке ATP, Надаль выпал из топ-200

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Её по-прежнему уверенно возглавляет серб Новак Джокович. Испанец Рафаэль Надаль не участвовал в играх на прошлой неделе и продолжает падать в этом рейтинге. Россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев потеряли несколько позиций.



Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».



Чемпионская гонка АТР. 13 февраля



1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2250 очков.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) – 1425.

3 (3). Карен Хачанов (Россия) – 810.

4 (4). Томми Пол (США) – 740.

5 (5). Бен Шелтон (США) – 540.

6 (6). Себастьян Корда (США) – 510.

7 (9). Тейлор Фритц (США) – 485.

8 (23). Янник Синнер (Италия) – 475.

9 (7). Иржи Легечка (Чехия) – 447.

10 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 415...

12 (10). Андрей Рублёв (Россия) — 360…

36 (29). Даниил Медведев (Россия) — 180…

50 (44). Роман Сафиуллин (Россия) — 142…

74 (69). Аслан Карацев (Россия) — 120…

88 (64). Александр Шевченко (Россия) — 108…

207 (181). Рафаэль Надаль (Испания) – 45.