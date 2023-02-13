«Джоковича сделали мировым злодеем». Коннорс — об отказе Новака вакцинироваться

Бретт Коннорс, сын восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» Джимми Коннорса, выступил в защиту сербского теннисиста Новака Джоковича, который подвергается критике из-за отказа от вакцинации.
«Новак Джоковича сделали мировым злодеем в прошлом году, в то время как сейчас все пытаются отступить. Вы должны задаться вопросом, не последовали ли многие люди просто за направлением ветра в 2022 году. Ноле был определён как лидер движения невакцинированных совершенно неправильным образом.
Когда его спросили, что он думает о вакцине против COVID, Джокович высказал очень глубокие мысли. Он дал понять, что тело необходимо спортсмену, являясь его инструментом работы. На его доводы никто не ответил, но в конечном итоге его изобразили шутом», — сказал Коннорс в подкасте Advantage Connors.
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