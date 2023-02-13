«Я сотворил историю для страны». Первый чемпион турнира ATP из Китая высказался о победе

Китайский теннисист У Ибин поделился мыслями о победе над представителем США Джоном Иснером в финале турнира категории ATP-250 в Далласе (США).
«Я сотворил здесь историю для своей страны и для своего дома. Я очень горжусь собой и особенно благодарю всех болельщиков и мою команду, которая пришла сюда поддержать меня в этом финале. Я не смог бы выиграть этот турнир без кого-либо из вас, ребята», — сказал У Ибин на церемонии награждения.
У Ибин обыграл своего соперника со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12). Китайский теннисист выполнил семь подач навылет и допустил две двойные ошибки. У Ибин стал первым представителем своей страны, которому удалось одержать победу на турнире ATP.
На турнире китайский спортсмен впервые обыграл игрока из первой десятки мужского мирового рейтинга. В полуфинальном матче с Тейлором Фритцем У Ибин одержал победу и прошёл в финал.
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