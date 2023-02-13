Ига Свёнтек опубликовала фото в чёрном платье с открытия турнира в Дохе

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала фото с открытия турнира в Дохе.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГИ СВЁНТЕК
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГИ СВЁНТЕК
«Доха», — написала Свёнтек в социальных сетях.
Свёнтек покинула Открытый чемпионат Австралии в четвёртом круге, уступив представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Польской спортсменке ещё ни разу не покорялся Australian Open.
Первые четыре номера посева турнира в Дохе (Катар) получили Ига Свёнтек (1), американки Джессика Пегула (2) и Кори Гауфф (4), француженка Каролин Гарсия (3). Они начнут турнир со второго круга. Соревнования продлятся с 13 по 18 февраля.
Россиянка Вероника Кудерметова (8) в первом круге сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой. Дарья Касаткина и Екатерина Александрова встретятся с квалифаерами. Людмила Самсонова сразится с американкой Софьей Кенин.
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