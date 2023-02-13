«В трудные моменты я показал свой лучший теннис». Баэс — о победе в Кордове

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс высказался о победе на домашнем турнире категории АТР-250, который проходил в Кордове. В финале Баэс переиграл соотечественника Федерико Корию со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

«Победу на турнире в Аргентине очень сложно описать словами, все мои друзья и семья были на трибунах, это было что-то невероятное.

Я не мог найти никакого празднования, когда закончился последний розыгрыш, я смог выразить то, что чувствовал, когда попал в свою команду. Мой тренер поддерживал меня столько, сколько я себя помню в своей карьере, и я ему очень благодарен.

Матч сложился хорошо для меня, я удерживал свой уровень немного дольше, чем соперник, и, думаю, именно поэтому я смог выиграть турнир. В трудные моменты я показал свой лучший теннис, и это делает меня счастливым. Я знал, что это будет тяжёлый матч, потому что мы очень хорошо знаем друг друга с Феде, и так оно и было, но мне требовалось контролировать напряжение, нервы, и мне это удалось», — приводит слова Баэса пресс-служба АТР.