«В трудные моменты я показал свой лучший теннис». Баэс — о победе в Кордове

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс высказался о победе на домашнем турнире категории АТР-250, который проходил в Кордове. В финале Баэс переиграл соотечественника Федерико Корию со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
«Победу на турнире в Аргентине очень сложно описать словами, все мои друзья и семья были на трибунах, это было что-то невероятное.
Я не мог найти никакого празднования, когда закончился последний розыгрыш, я смог выразить то, что чувствовал, когда попал в свою команду. Мой тренер поддерживал меня столько, сколько я себя помню в своей карьере, и я ему очень благодарен.
Матч сложился хорошо для меня, я удерживал свой уровень немного дольше, чем соперник, и, думаю, именно поэтому я смог выиграть турнир. В трудные моменты я показал свой лучший теннис, и это делает меня счастливым. Я знал, что это будет тяжёлый матч, потому что мы очень хорошо знаем друг друга с Феде, и так оно и было, но мне требовалось контролировать напряжение, нервы, и мне это удалось», — приводит слова Баэса пресс-служба АТР.
- 13 февраля 2023
-
10:23
-
10:09
-
10:04
-
09:47
-
09:37
-
09:28
-
09:24
-
09:13
-
09:07
-
01:39
-
01:24
-
00:50
- 12 февраля 2023
-
23:09
-
22:05
-
22:01
-
21:52
-
21:31
-
21:29
-
21:05
-
21:02
-
20:11
-
20:00
-
19:18
-
19:09
-
19:04
-
18:58
-
18:53
-
18:35
-
17:17
-
16:19
-
15:39
-
15:11
-
14:47
-
14:15
-
11:49