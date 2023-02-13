Циципас: коучинг — обязательная часть тенниса, рад, что больше за него не наказывают

Греческий теннисист Стефанос Циципас положительно отнёсся к отмене запрета на коучинг. Напомним, коучинг легализовали на всех турнирах ATP.

«Коучинг в теннисе был всегда. Некоторые тренеры, возможно, не использовали его так часто, но в моём случае это всегда было частью решений, которые я выбираю на корте. Я рад, что теперь коучинг разрешили и за него не наказывают.



Я не вижу причин работать с тренером, если он не может поделиться с вами своими взглядами и знаниями, когда вы играете матч. Я чувствую, что коучинг — что-то естественное в нашем виде спорта, он должен быть в теннисе. Коучинг — обязательная часть тенниса, его нужно использовать», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

Циципасу выносилось самое большое количество предупреждений из-за подсказок отца с трибун. После легализации коучинга эта функция стала доступна для команды грека.