Циципас: коучинг — обязательная часть тенниса, рад, что больше за него не наказывают

Греческий теннисист Стефанос Циципас положительно отнёсся к отмене запрета на коучинг. Напомним, коучинг легализовали на всех турнирах ATP.
«Коучинг в теннисе был всегда. Некоторые тренеры, возможно, не использовали его так часто, но в моём случае это всегда было частью решений, которые я выбираю на корте. Я рад, что теперь коучинг разрешили и за него не наказывают.
Я не вижу причин работать с тренером, если он не может поделиться с вами своими взглядами и знаниями, когда вы играете матч. Я чувствую, что коучинг — что-то естественное в нашем виде спорта, он должен быть в теннисе. Коучинг — обязательная часть тенниса, его нужно использовать», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.
Циципасу выносилось самое большое количество предупреждений из-за подсказок отца с трибун. После легализации коучинга эта функция стала доступна для команды грека.
- 13 февраля 2023
-
12:01
-
11:45
-
11:28
-
11:22
-
11:11
-
10:23
-
10:09
-
10:04
-
09:47
-
09:37
-
09:28
-
09:24
-
09:13
-
09:07
-
01:39
-
01:24
-
00:50
- 12 февраля 2023
-
23:09
-
22:05
-
22:01
-
21:52
-
21:31
-
21:29
-
21:05
-
21:02
-
20:11
-
20:00
-
19:18
-
19:09
-
19:04
-
18:58
-
18:53
-
18:35
-
17:17
-
16:19