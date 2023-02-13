«Будем надеяться, что он вернётся сильным». Себальос — о Надале

Финалист двух турниров «Большого шлема» в парном разряде аргентинец Орасио Себальос поделился мнением о возможном завершении карьеры испанца Рафаэля Надаля.

«Если бы это был конец, то это было бы из-за чего-то более психологического, чем физического. Он много раз удивлял нас своей способностью хорошо восстанавливаться и возвращаться после травм.



Я говорю с вами как фанат тенниса, а не логики. Я надеюсь, что он будет играть в этом году, потому что очень приятно видеть его на корте.

Как Роджер Федерер и Новак Джокович, Надаль показал, что может восстановиться и вернуться с нечеловеческими результатами.



Он получает травму, а потом выигрывает ещё несколько турниров «Большого шлема». Его возраст не позволяет ему быть таким, каким он был 10 лет назад. Кажется маловероятным, что он может вернуться на тот максимальный уровень, который показывал столько лет, но он не перестаёт нас удивлять.



Будем надеяться, что он вернётся сильным», — приводит слова Себальоса Tennis World USA.