Ольховский: Касаткина попала в психологическую яму

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российская теннисистка Дарья Касаткина испытывает психологические проблемы.

«Мне непонятно психологическое состояние Касаткиной, начиная с Австралии. Такое впечатление, что она попала в психологическую яму, в одном матче на турнире в Абу-Даби она из неё вылезла, а потом обратно туда вернулась. Казалось бы, закончив год в десятке, сыграв на Итоговом турнире, должна появиться уверенность, но неожиданно возник такой провал, сложно сказать, из-за чего», — приводит слова Ольховского ТАСС.

На прошлой неделе Касаткина с разгромным счётом проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала турнира в Абу-Даби — 1:6, 2:6. Ранее она уступила соотечественнице Варваре Грачёвой в первом круге Australian Open (1:6, 1:6).