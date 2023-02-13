Бадоса: мы с Соболенко родственные души, очень близки, счастлива её победой на AO

Испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась мыслями о взаимоотношениях с белоруской Ариной Соболенко, а также высказалась о её победе на Открытом чемпионате Австралии.
«Как Арина всегда говорит, мы родственные души. Я думаю, что мы очень похожи, и я восхищаюсь ею. Она боец, и она прошла через многие трудные моменты. Арина всегда борется, несмотря ни на что.
Мы все помним, как она начала в прошлом году в Австралии, были проблемы с подачей, но Соболенко продолжала пытаться исправить их и получила настоящую награду. Я знаю, что для неё это было очень важно, и это сбывшаяся мечта. И я была очень счастлива, потому что мы очень близки и мы проживаем одно и то же путешествие вместе. Я думаю, что она полностью этого заслуживает», — цитирует Бадосу Marca.
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