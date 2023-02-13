Руне: не думаю о том, что выхожу на корт в статусе первого сеяного турнира

Датский теннисист Хольгер Руне перед началом турнира в Роттердаме (Нидерланды) высказался о своём выступлении в Монпелье (Франция), где он уступил американцу Максиму Кресси в полуфинале. В Монпелье Руне был первым сеяным.

«Я был близок к победе в матче с Кресси, но всё равно отыграл не очень хорошо. Необходимо хорошо принимать в таких матчах. Если этого не удаётся, то всё плохо. Я вовсе не выхожу на корт, как будто я номер один турнира, будто у меня статус первого сеяного, я абсолютно не думаю об этом и проигрываю не из-за этого», — приводит слова Руне пресс-служба турнира в Монпелье.

В первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме Хольгер Руне встретится с французским теннисистом Констаном Летьеном. На соревнованиях в Роттердаме также выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Александр Зверев, Аслан Карацев, Григор Димитров.