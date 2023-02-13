Янник Синнер назвал любимое покрытие
Поделиться
Итальянский теннисист Янник Синнер (14-я ракетка мира) ответил на вопрос о своём любимом покрытии корта.
«Надеюсь, я смогу выступать на любом покрытии. Но, конечно, мне больше нравится в зале, потому что там нет ни ветра, ни солнца. Мне вполне комфортно на любом покрытии, но если нужно выбрать, то, конечно, я предпочту крытый хард», — приводит слова Синнера Tennis Majors.
В воскресенье Синнер завоевал свой седьмой одиночный титул на уровне ATP, обыграв американца Максима Кресси в финале турнира в Монпелье (Франция).
Турнир АТР-250 в Монпелье проходил с 6 по 12 февраля на крытых кортах с покрытием «хард». Общий призовой фонд составил € 562 815. В прошлом году победителем турнира стал теннисист из Казахстана Александр Бублик.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
16:25
-
15:43
-
15:39
-
14:40
-
14:07
-
13:07
-
12:26
-
12:01
-
11:45
-
11:28
-
11:22
-
11:11
-
10:23
-
10:09
-
10:04
-
09:47
-
09:37
-
09:28
-
09:24
-
09:13
-
09:07
-
01:39
-
01:24
-
00:50
- 12 февраля 2023
-
23:09
-
22:05
-
22:01
-
21:52
-
21:31
-
21:29
-
21:05
-
21:02
-
20:11
-
20:00
-
19:18
Партнерский контент