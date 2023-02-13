Янник Синнер назвал любимое покрытие

Итальянский теннисист Янник Синнер (14-я ракетка мира) ответил на вопрос о своём любимом покрытии корта.

«Надеюсь, я смогу выступать на любом покрытии. Но, конечно, мне больше нравится в зале, потому что там нет ни ветра, ни солнца. Мне вполне комфортно на любом покрытии, но если нужно выбрать, то, конечно, я предпочту крытый хард», — приводит слова Синнера Tennis Majors.

В воскресенье Синнер завоевал свой седьмой одиночный титул на уровне ATP, обыграв американца Максима Кресси в финале турнира в Монпелье (Франция).

Турнир АТР-250 в Монпелье проходил с 6 по 12 февраля на крытых кортах с покрытием «хард». Общий призовой фонд составил € 562 815. В прошлом году победителем турнира стал теннисист из Казахстана Александр Бублик.