«Водная гимнастика». Джокович показал, как проводит время после победы на Australian Open

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился новым фото в социальных сетях. Спортсмен показал, как проходят тренировки после победы на Открытом чемпионате Австралии.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НОВАКА ДЖОКОВИЧА
«Водная гимнастика», — написал сербский теннисист.
В решающем матче Australian Open Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах «Большого шлема». По пути к новому титулу Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом. Победа в Австралии позволила сербу вновь стать первой ракеткой мира, сместив с этой позиции испанца Карлоса Алькараса.
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