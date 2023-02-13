Бублик проиграл Вавринке на старте турнира в Роттердаме. Это его 10-е поражение подряд
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50-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.
В матче первого круга Бублик проиграл трёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Для Александра это десятое поражение подряд.
Продолжительность матча Бублика с Вавринкой составила 1 час 39 минут. Александр шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету 37-летнего Стэна четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В следующем раунде Вавринка сразится с французом Ришаром Гаске.
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