«Только Рианна заставит меня выйти из дома». Беременная Наоми Осака посетила Супербоул
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях фотографии с 57-го по счёту Супербоула, финального матча сезона Национальной футбольной лиги, в котором «Канзас-Сити Чифс» одолел «Филадельфию Иглз» со счётом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8).
Мероприятие традиционно начинается с выступления приглашённых звёзд. В этом году ей стала певица Рианна, которая произвела фурор, исполнив свои главные хиты.
«Только Рианна заставит меня выйти из дома», — подписала фото Осака.
Напомним, в январе Осака объявила, что ждёт ребёнка. Наоми готовится впервые стать мамой. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.
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