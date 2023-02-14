Ольховский: Рублёв и Медведев могут победить на турнире в Роттердаме

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев могут далеко пройти на турнире категории АТР-500, который стартовал в Роттердаме (Нидерланды).
«Думаю, что Рублёв и Медведев должны пройти первый круг. У Рублёва будет тяжёлый матч, де Минор очень цепкий противник, но темп игры у Андрея выше. У Медведева в соперниках испанец, но Даниил играет намного сильнее и должен его обыгрывать. Ребята в том году показали, что входят в число сильнейших теннисистов мира, поэтому они могут пройти далеко, вплоть до победы на турнире, мы рассчитываем на хорошие результаты, но нужно посмотреть, насколько они сейчас готовы», — приводит слова Ольховского ТАСС.
В первом круге турнира в Роттердаме Андрей Рублёв встретится с австралийцем Алексом де Минором, соперником Даниила Медведева станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.
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