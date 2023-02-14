Алькарас: очень сложно сделать укороченный против Надаля или Джоковича

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих укороченных ударах.

«Часто играю укороченными? Каждый раз, когда я вижу, что соперник находится очень далеко от задней линии, я понимаю, что это идеальный момент для укороченного удара.

Но я хочу сказать, что очень сложно делать укороченные удары против Рафаэля Надаля или против Новака Джоковича», — приводит слова Алькараса Tennis TV.

Алькарас потерял звание первой ракетки мира после окончания Australian Open — 2023. Испанский теннисист не принимал участия в мэйджоре из-за травмы. В прошлом сезоне Карлос сумел побить исторический рекорд, до этого принадлежавший сербу Новаку Джоковичу, ставшему на этом Australian Open 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Алькарас начал сезон на 32-м месте, а закончил его на вершине рейтинга ATP. Это лучший показатель в истории мужского тура для первой ракетки мира по итогам сезона по количеству позиций, отыгранных за год.