Циципас: хочу увидеть себя на доске победителей Роттердама и хочу побивать рекорды

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о выступлении на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«На корте я чувствую себя помолодевшим. Открытый чемпионат Австралии — долгое путешествие, с большим количеством тяжёлой работы, а иногда и большим стрессом. Но сейчас я чувствую себя по-настоящему счастливым на корте, независимо от того, против кого я играю. На этой неделе получил первый номер посева, и это довольно хороший сигнал. Успех всех этих молодых перспективных игроков также стимулирует меня.

Моим последним теннисным турниром после Открытого чемпионата Австралии был домашний Кубок Дэвиса. За происходящим наблюдали 12 500 восторженных греков. Это большая привилегия для меня — возможность играть перед болельщиками.

Как теннисист я хочу раздвинуть границы своего потенциала и раздвигать их на протяжении карьеры. Хочу побивать рекорды. На этой неделе я могу сделать это, хочу увидеть себя на доске победителей Роттердама. Если я смогу это сделать, буду очень счастливым человеком», — цитирует Циципаса пресс-служба турнира в Роттердаме.