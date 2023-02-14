Касаткина эмоционально похвалила Соболенко за победу на Australian Open — 2023

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о победе белоруски Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии.
«Я не знаю, видят это люди или нет, но за пределами тенниса было абсолютно заметно, что Соболенко прилагает 1000-процентные усилия, чтобы выиграть турнир «Большого шлема». Это очень важная вещь, и она говорила об этом много раз.
Болельщики также могли видеть на прошлых «Шлемах», как это было важно для Арины, и иногда она была слишком жёсткой к себе, потому что хотела добиться цели. Это нормально — если ты чего-то так сильно хочешь, то нервничаешь. Когда Соболенко победила, то будто сняла с себя огромное давление. Арина полностью этого заслуживает. Она одна из самых трудолюбивых в туре», — приводит слова Касаткиной Tennis up to date.
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