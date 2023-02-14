Бывший тренер Джоковича: Новак — выигрышная смесь Надаля и Федерера

Мариан Вайда, бывший многолетний наставник 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, рассказал о своём уходе из команды в прошлом году, а также сравнил Джоковича, Надаля и Федерера.
«Мы провели вместе 15 лет. Новак решил играть меньше турниров и иметь более молодую команду во главе с Гораном Иванишевичем. Это было очень сложно, но жизнь продолжается. Я в порядке, Новак тоже. Я хотел бы чаще встречаться с ним в туре и видеть, как он выигрывает больше турниров.
Кто сильнее из «Большой тройки»? Это сложный вопрос, потому что они разные. Когда дело доходит до тенниса, у каждого есть своё покрытие: Рафа любит грунт, Роджер любит корты с твёрдым покрытием, Ноле — траву. У них разные стили и стратегии того, как вести себя на турнирах. Но они всегда хорошо играют, и цели у них одни и те же: быть лучшими. Они всегда хотят большего и движутся вперёд. На протяжении 15-20 лет они были и остаются лучшими. Их менталитет является ключевым фактором, и я думаю, что соперничество сыграло роль: это топливо, которое помогало им становиться сильнее. Кроме того, они очень сильны психологически.
У каждого свои сильные черты, но Новак — это смесь обоих. У него прекрасная техника Роджера и упорство Надаля, и эта комбинация выигрышна», — сказал Вайда в интервью ole.com.ar.
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