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Александр Зверев высказался о победе в первом круге турнира в Роттердаме

Александр Зверев высказался о победе в первом круге турнира в Роттердаме
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Немецкий теннисист Александр Зверев (17-я ракетка мира) поделился мыслями о победе над представителем Кореи Квон Сон У (63-я ракетка мира) в первом круге турнира категории АТР-500, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

«Каждый матч для меня сейчас очень важен, и, очевидно, играть против теннисистов очень высокого уровня и одерживать над ними победы, я думаю, также очень важно для моей уверенности. Посмотрим, как пройдёт эта неделя, но я определённо с нетерпением жду каждого матча, который собираюсь провести здесь», — приводит слова Зверева пресс-служба турнира в Роттердаме.

В следующем круге Зверев сразится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который на старте турнира обыграл шведа Микаэла Имера. Турнир продлится до 19 февраля.

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