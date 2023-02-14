Чесноков: Медведеву предстоит тяжёлый матч в первом круге турнира в Роттердаме
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева в первом круге турнира категории АТР-500, который стартовал в Роттердаме (Нидерланды). Соперником россиянина станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.
«На этом турнире сильный состав, все соперники сложные. Давидович-Фокина — это рабочая лошадка, он будет рыть землю, впиваться в корт до самого конца и бесплатно ни один мяч не отдаст, будет тяжёлый матч. Они уже играли ранее, правда, на грунте, и тогда Медведев в трёх сетах победил. Даня четыре года входил в топ-10, сейчас будет неплохо доказать, что он может туда вернуться», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
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