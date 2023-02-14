Надаль и Чилич не выступят на турнирах в Дохе и Дубае

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и победитель US Open — 2014 хорват Марин Чилич пропустят два ближайших турнира, на которые были заявлены.
Оба спортсмена исчезли из заявочного листа турнира категории АТР-250, который пройдёт с 20 по 25 февраля в Дохе (Катар). Действующим чемпионом турнира является испанец Роберто Баутиста-Агут, который обыграл в финале грузина Николоза Басилашвили (6:3, 6:4).
Также Надаль и Чилич не сыграют на турнире категории АТР-500, который пройдёт с 27 февраля по 4 марта в Дубае (ОАЭ). В прошлом сезоне победителем турнира сенсационно стал чешский теннисист Иржи Веселы, переигравший в финале канадца Дениса Шаповалова (6:7, 7:6, 7:6).
После Australian Open Надаль сообщал, что МРТ выявила у него растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.
Чилич недавно перенёс операцию на колене.
- 14 февраля 2023
-
17:11
-
17:05
-
16:41
-
16:15
-
15:44
-
15:05
-
10:29
-
09:31
-
01:02
-
00:14
- 13 февраля 2023
-
23:36
-
22:55
-
22:20
-
21:55
-
20:17
-
18:39
-
17:56
-
16:47
-
16:25
-
15:43
-
15:39
-
14:40
-
14:07
-
13:07
-
12:26
-
12:01
-
11:45
-
11:28
-
11:22
-
11:11
-
10:23
-
10:09
-
10:04
-
09:47
-
09:37