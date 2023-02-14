Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуркач в трёхчасовом матче одолел Баутиста-Агута на старте турнира в Роттердаме

Хуркач в трёхчасовом матче одолел Баутиста-Агута на старте турнира в Роттердаме
Комментарии

Десятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач в трёх сетах обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута и вышел во второй круг турнира категории АТР-500, который стартовал в Роттердаме (Нидерланды).

Матч первого круга продолжался три часа и закончился победой польского теннисиста со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4). На тай-брейке второго сета поляк не реализовал три матчбола, один из которых на своей подаче, при счёте 6:3, проиграл четыре розыгрыша подряд и позволил сопернику перевести игру в третий сет.

Хуркач выполнил 25 эйсов, допустил пять ошибок на подаче и реализовал три из девяти заработанных брейк-пойнтов. На счету Баутиста-Агута два эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Хуркач сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым, который на старте турнира обыграл россиянина Аслана Карацева (6:1, 6:3).

Роттердам. 1-й круг
14 февраля 2023, вторник. 13:10 МСК
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 7 7 7
5 		7 9 6 4
         
Роберто Баутиста-Агут
24
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023