Хуркач в трёхчасовом матче одолел Баутиста-Агута на старте турнира в Роттердаме

Десятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач в трёх сетах обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута и вышел во второй круг турнира категории АТР-500, который стартовал в Роттердаме (Нидерланды).

Матч первого круга продолжался три часа и закончился победой польского теннисиста со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4). На тай-брейке второго сета поляк не реализовал три матчбола, один из которых на своей подаче, при счёте 6:3, проиграл четыре розыгрыша подряд и позволил сопернику перевести игру в третий сет.

Хуркач выполнил 25 эйсов, допустил пять ошибок на подаче и реализовал три из девяти заработанных брейк-пойнтов. На счету Баутиста-Агута два эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Хуркач сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым, который на старте турнира обыграл россиянина Аслана Карацева (6:1, 6:3).