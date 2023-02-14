Андрей Рублёв потерпел поражение в парном разряде на старте турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв в паре с французом Фабрисом Мартеном потерпели поражение в первом круге турнира категории АТР-500, который стартовал в Роттердаме (Нидерланды). Они проиграли паре Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США).

Додиг и Крайчек одержали победу со счётом 3:6, 6:4, 10:4. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. На счету Рублёва и Мартена четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Додиг и Крайчек шесть раз подали навылет, допустили три двойные ошибки, а также реализовали один брейк-пойнт из трёх возможных.

Турнир продлится до 19 февраля. Призовой фонд соревнования составил € 2 074 505. В одиночном разряде Рублёв встретится в первом круге с австралийцем Алексом де Минором.