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Александр Зверев стартовал с уверенной победы на турнире в Роттердаме

Александр Зверев стартовал с уверенной победы на турнире в Роттердаме
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Немецкий теннисист Александр Зверев (17-я ракетка мира) обыграл корейца Квон Сон У (63-я ракетка мира) и вышел во второй круг турнира категории АТР-500, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Александр Зверев одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Квон Сон У выполнил четыре эйса, допустил одну ошибку на подаче и не реализовал ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Зверев 10 эйсов, ноль двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных.

В следующем круге Зверев сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который на старте турнира обыграл шведа Микаэла Имера. Турнир продлится до 19 февраля.

Роттердам. 1-й круг
14 февраля 2023, вторник. 16:30 МСК
Квон Сон У
63
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4  
6 		7 7  
         
Александр Зверев
17
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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