Александр Зверев стартовал с уверенной победы на турнире в Роттердаме

Немецкий теннисист Александр Зверев (17-я ракетка мира) обыграл корейца Квон Сон У (63-я ракетка мира) и вышел во второй круг турнира категории АТР-500, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).



Александр Зверев одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Квон Сон У выполнил четыре эйса, допустил одну ошибку на подаче и не реализовал ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Зверев 10 эйсов, ноль двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных.



В следующем круге Зверев сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который на старте турнира обыграл шведа Микаэла Имера. Турнир продлится до 19 февраля.