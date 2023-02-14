Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бенчич отдала сопернице один гейм за матч и сыграет с Азаренко во 2-м круге Дохи

Бенчич отдала сопернице один гейм за матч и сыграет с Азаренко во 2-м круге Дохи
Комментарии

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич расправилась с представительницей Болгарии Викторией Томовой в первом круге турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар). Встреча проходила на корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.

Бенчич обыграла соперницу со счётом 6:0, 6:1. Швейцарская спортсменка выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету болгарской теннисистки ни одного эйса, три ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Белинда Бенчич сразится с белоруской Викторией Азаренко.Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Доха (ж). 1-й круг
14 февраля 2023, вторник. 17:20 МСК
Виктория Томова
100
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1  
6 		6  
         
Белинда Бенчич
9
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023