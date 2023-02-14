Бенчич отдала сопернице один гейм за матч и сыграет с Азаренко во 2-м круге Дохи

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич расправилась с представительницей Болгарии Викторией Томовой в первом круге турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар). Встреча проходила на корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.

Бенчич обыграла соперницу со счётом 6:0, 6:1. Швейцарская спортсменка выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету болгарской теннисистки ни одного эйса, три ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Белинда Бенчич сразится с белоруской Викторией Азаренко.Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.