Азаренко высказалась о победе в 1-м круге Дохи, поддержав жителей Турции
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о победе в первом круге турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар) над турчанкой Ипек Оз (WC, 196-й номер рейтинга).
«Это была наша первая встреча, и я уверена, что Ипек Оз было очень тяжело выходить на корт и играть прямо сейчас, поэтому я желаю ей и жителям Турции сил. Надеюсь, каким-то образом там всё наладится», — приводит слова Азаренко пресс-служба WTA.
В следующем раунде Азаренко сразится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая разгромила болгарку Викторию Томову.
Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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