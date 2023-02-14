Хаддад-Майя одолела Бадосу и может встретиться с Касаткиной на турнире в Дохе

12-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя переиграла представительницу Испании Паулу Бадосу (20-й номер мирового рейтинга) на старте турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс. Грандстэнд» на хардовом покрытии.

Хаддад-Майя одержала победу со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Бразильская теннисистка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Бадосы три эйса, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 10.

Соперница Хаддад-Майи по второму кругу определится в матче между россиянкой Дарьей Касаткиной и канадкой Ребеккой Марино.

Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.