Вероника Кудерметова в День святого Валентина опубликовала фото с мужем

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-я ракетка мира) в День святого Валентина опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети. На фотографии Кудерметова стоит в обнимку с Сергеем Демёхиным, своим мужем и тренером.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ
На Открытом чемпионате Австралии, который проходил в январе, Вероника Кудерметова неожиданно проиграла во втором круге американке Кэти Волынец со счётом 2:6, 6:4, 2:6. На данный момент она принимает участие на турнире в Дохе (ОАЭ).
В конце прошлого года, финале Итогового турнира WTA, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9].
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