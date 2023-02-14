Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина: текстовая трансляция 1-го круга Роттердама

Сегодня, 14 февраля, 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (31-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча пройдёт на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Роттердама между Даниилом Медведевым и Алехандро Давидович-Фокиной.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Медведева. Интересно, что ту победу Даниил одержал на своём нелюбимом покрытии, грунте — 4:6, 6:4, 6:2 в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде-2021.

Победитель этой встречи сразится либо с французом Кентеном Алисом, либо с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.