Анастасия Потапова рассказала, как относится к сравнениям с Марией Шараповой

Победительница соревнований в Линце Анастасия Потапова поделилась мыслями о сравнениях с чемпионкой турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.

«Мне оставляют в комментариях слова, что я больше похожа на Курникову, чем на Шарапову. Но всё равно ко всем таким сравнениям я отношусь спокойно. Мне в какой-то степени приятно, но и в какой-то степени я осознаю, что я другой игрок. Я другая личность, и мне приятно быть собой. Хочется, чтобы люди знали меня, а не как кого-то другого из прошлого», — сказала Потапова в эфире YouTube-канала «Больше!»

Анастасия Потапова поднялась в рейтинге WTA после победы в Линце. Россиянка стала 31-й ракеткой мира. Наилучшей позицией Потаповой до этого было 42-е место. Титул в Австрии стал для спортсменки вторым в карьере.