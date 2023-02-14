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«Моя любимая валентинка». Виктория Азаренко опубликовала трогательное фото

«Моя любимая валентинка». Виктория Азаренко опубликовала трогательное фото
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко в своих социальных сетях показала валентинку, которую ей оставил сын Лео.

«Моя любимая валентинка», — подписала фото Азаренко.

Фото: личный архив Азаренко

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Виктория Азаренко дошла до полуфинала, в котором уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. После турнира Виктория Азаренко выступила в роли одного из членов жюри в одном из конкурсов мастерства на Матче звёзд НХЛ, который проходил в Санрайзе (Флорида).

33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open.

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