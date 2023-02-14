Дарья Касаткина вышла во второй круг Дохи, где сыграет с Хаддад-Майей
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Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар), в первом круге переиграв представительницу Канады Ребекку Марино. Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.
Касаткина оказалась сильнее своей соперницы со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Россиянка не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. На счету канадской теннисистки один эйс, четыре ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Дарья Касаткина сойдётся с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей, которая в другом матче первого раунда одолела испанку Паулу Бадосу.
Доха (ж). 1-й круг
14 февраля 2023, вторник. 21:05 МСК
8
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
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75
Ребекка Марино
Р. Марино
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