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Стефанос Циципас стартовал с победы на турнире в Роттердаме

Стефанос Циципас стартовал с победы на турнире в Роттердаме
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (третья ракетка мира) обыграл фина Эмиля Руусувуори (52-я ракетка мира) и вышел во второй круг турнира категории АТР-500, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Стефанос Циципас одержал победу со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Эмиль Руусувуори выполнил два эйса, допустил четыре ошибки на подаче и реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Циципаса девять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми возможных.

В следующем круге Циципас сыграет с победителем пары Бенжамен Бонзи (Франция) — Янник Синнер (Италия). Турнир продлится до 19 февраля. Действующим победителем турнира является канадец Феликс Оже-Альяссим.

Роттердам. 1-й круг
14 февраля 2023, вторник. 21:40 МСК
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Эмиль Руусувуори
52
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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