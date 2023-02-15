Медведев обыграл Давидович-Фокину и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Завершился матч первого круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в котором россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (31-й номер мирового рейтинга). Медведев одержал победу со счётом 2:1 и вышел в следующий раунд соревнования.
Первый сет завершился победой испанца со счётом 6:4. Вторую и третью партии Медведев выиграл со счётом 6:2. На счету Даниила девять эйсов, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 16. Испанский теннисист один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Матч продолжался 1 час 56 минут.
Во втором круге Медведев сыграет с победителем противостояния голландца Ботика ван де Зандсхулпа и француза Кентена Алиса.
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