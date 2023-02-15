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Медведев обыграл Давидович-Фокину и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Медведев обыграл Давидович-Фокину и вышел во второй круг турнира в Роттердаме
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Завершился матч первого круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в котором россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (31-й номер мирового рейтинга). Медведев одержал победу со счётом 2:1 и вышел в следующий раунд соревнования.

Первый сет завершился победой испанца со счётом 6:4. Вторую и третью партии Медведев выиграл со счётом 6:2. На счету Даниила девять эйсов, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 16. Испанский теннисист один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Матч продолжался 1 час 56 минут.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем противостояния голландца Ботика ван де Зандсхулпа и француза Кентена Алиса.

Роттердам. 1-й круг
14 февраля 2023, вторник. 23:35 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 2
         
Алехандро Давидович-Фокина
31
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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