Ротенберг: у Гирона рейтинг выше, чем у всех, кого обыграл Шелтон на пути к 1/4 финала АО

Известный теннисный журналист Бен Ротенберг высказался о поражении четвертьфиналиста Australian Open — 2023 Бена Шелтона в первом круге турнира категории АТР-250, который проходит в Делрэй-Бич (США). 20-летний Шелтон уступил соотечественнику Маркосу Гирону в двух сетах со счётом 4:6, 4:6.

«Я являюсь одним из самых больших поклонников Бена Шелтона, но, думаю, стоит помнить, что у 55-й ракетки мира Маркоса Гирона, его нынешнего несеяного соперника в первом раунде в Делрей-Бич, рейтинг выше, чем у всех парней, которых он обыграл на пути к четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии по теннису в прошлом месяце», — написал Ротенберг в своём «твиттере».

Турнир АТР-250 в Делрэй-Бич (США) завершится 19 февраля.