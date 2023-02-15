Глава ITF назвал игроков, которые станут будущим тенниса

Глава Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти считает, что у тенниса большое будущее, несмотря на уход Роджера Федерера и Серены Уильямс.

«Я вспоминаю время, когда я был моложе, и слышал такие же опасения, которые высказывались, когда Сампрас, Агасси, Курье завершали карьеры. И мы увидели, что пустота, которая, по мнению людей, должна была образоваться, заполнилась лучшими игроками. Сегодня я говорю то же самое.



У мужчин мы видели хорошие матчи с участием Карлоса Алькараса и Янника Синнера. На Открытом чемпионате Австралии мы увидели сразу несколько молодых американцев, которые смогли себя проявить.



Ига Свёнтек заняла нишу, оставленную бывшей первой ракеткой мира Эшли Барти после завершения карьеры. Людей беспокоило, кто станет лучшей среди женщин, и Свёнтек продолжила серию побед и доказала миру, что она сильнейшая.



У тенниса есть несколько замечательных историй и личностей, которые продолжат украшать сцену и сделают его важным видом спорта», — приводит слова Хаггерти Reuters.