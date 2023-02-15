Чесноков: матч с де Минором будет очень сложным для Рублёва
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча Андрея Рублёва в первом круге турнира категории АТР-500, который стартовал в Роттердаме (Нидерланды). Соперником россиянина будет австралийский теннисист Алекс де Минор.
«Рублёву достался очень сложный соперник для первого круга. Де Минор, понимая, что играет против топ-игрока, будет творить невероятные чудеса. Рублёв будет гонять его по девяткам, вправо и влево, наносить плоские удары, а австралиец будет всё догонять. Будет очень сложно», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Турнир АТР-500 в Роттердаме пройдёт с 13 по 19 февраля. Его действующим победителем является канадец Феликс Оже-Альяссим.
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