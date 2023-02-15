Чесноков: Давидович-Фокина оказывал чудовищное давление на Медведева

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал матч первого круга турнира категории АТР-500 в Роттердаме, в котором россиянин Даниил Медведев переиграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (4:6, 6:2, 6:2).

«Сначала был один Давидович-Фокина, потом — другой. Он оказывал чудовищное давление на Медведева, но вдруг начал делать много невынужденных ошибок. Мне кажется, что ключевым стал момент, когда во второй партии при счете 1:1 испанец совершил двойную на брейк-поинте, после он посыпался. По матчу не чувствовалось, что Медведев выиграл сам, мне показалось, что очень много невынужденных ошибок за второй и третий сет сделал его соперник, хотя забить в игре против Медведева на вылет очень сложно, потому что Даня достаёт невероятные мячи.



Медведев за матч пять раз отдал свою подачу, это очень много. В первом сете он больше подач выиграл на приеме, чем на подаче. В любом случае он молодец, что выиграл. Думаю, во втором круге будет чуть полегче», — цитирует Чеснокова ТАСС.