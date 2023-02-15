Чесноков: Давидович-Фокина оказывал чудовищное давление на Медведева

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал матч первого круга турнира категории АТР-500 в Роттердаме, в котором россиянин Даниил Медведев переиграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (4:6, 6:2, 6:2).
«Сначала был один Давидович-Фокина, потом — другой. Он оказывал чудовищное давление на Медведева, но вдруг начал делать много невынужденных ошибок. Мне кажется, что ключевым стал момент, когда во второй партии при счете 1:1 испанец совершил двойную на брейк-поинте, после он посыпался. По матчу не чувствовалось, что Медведев выиграл сам, мне показалось, что очень много невынужденных ошибок за второй и третий сет сделал его соперник, хотя забить в игре против Медведева на вылет очень сложно, потому что Даня достаёт невероятные мячи.
Медведев за матч пять раз отдал свою подачу, это очень много. В первом сете он больше подач выиграл на приеме, чем на подаче. В любом случае он молодец, что выиграл. Думаю, во втором круге будет чуть полегче», — цитирует Чеснокова ТАСС.
- 15 февраля 2023
-
15:49
-
13:00
-
11:17
-
10:38
-
10:00
-
01:42
-
00:19
-
00:03
- 14 февраля 2023
-
23:32
-
23:13
-
22:50
-
22:47
-
22:39
-
21:30
-
21:19
-
20:27
-
20:19
-
20:07
-
19:48
-
19:34
-
18:53
-
18:32
-
18:20
-
18:06
-
17:55
-
17:47
-
17:11
-
17:05
-
16:41
-
16:15
-
15:44
-
15:05
-
10:29
-
09:31
-
01:02