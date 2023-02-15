Норри: пытаюсь улучшить свою игру на грунте

12-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри поделился ожиданиями от выступления на турнире категории АТР-250, который стартовал в Буэнос-Айресе (Аргентина). Британец получил второй номер посева на турнире и начнёт игру со второго круга.
«Я всё ещё пытаюсь улучшить свой теннис, свою игру на грунте. Стараюсь работать как можно больше.
Очень трудно приспособиться к покрытию и климату. Я должен быть очень осторожным и убедиться, что я готов. Я всё больше и больше привыкаю к климату. Я не мог дождаться возвращения в Буэнос-Айрес. Поскольку я играл в Кубке Дэвиса на грунте, имело смысл продолжать играть на этом покрытии.
Чувствую себя лучше с каждым днём. Я должен буду играть изо всех сил, чтобы иметь шанс на победу. Обычно мне требуется больше времени, чтобы найти оптимальный ритм на грунте, поэтому я должен быть терпелив и сохранять основы своего тенниса.
Что мне больше всего нравится в аргентинцах, так это их страсть. Они любят теннис и спорт в целом. Мне нравится видеть страсть болельщиков. Быть в Буэнос-Айресе — особое чувство», — приводит слова Норри пресс-служба турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина).
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