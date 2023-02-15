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Кудерметова одержала победу над Кенин и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Кудерметова одержала победу над Кенин и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-й номер мирового рейтинга) переиграла представительницу США Софью Кенин (210-я ракетка мира) на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар). Встреча прошла на хардовом покрытии.

Кудерметова обыграла соперницу со счётом 6:2, 7:5. Россиянка выполнила 13 подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Софьи Кенин один эйс, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Вероника Кудерметова сойдётся с представительницей США Кори Гауфф, которая одолела чешку Петру Квитову.

Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек, которая начнёт борьбу за титул сегодня, 15 февраля.

Доха (ж). 2-й круг
15 февраля 2023, среда. 15:40 МСК
Софья Кенин
210
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Вероника Кудерметова
11
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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