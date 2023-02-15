Кудерметова одержала победу над Кенин и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-й номер мирового рейтинга) переиграла представительницу США Софью Кенин (210-я ракетка мира) на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар). Встреча прошла на хардовом покрытии.
Кудерметова обыграла соперницу со счётом 6:2, 7:5. Россиянка выполнила 13 подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Софьи Кенин один эйс, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Вероника Кудерметова сойдётся с представительницей США Кори Гауфф, которая одолела чешку Петру Квитову.
Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек, которая начнёт борьбу за титул сегодня, 15 февраля.
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