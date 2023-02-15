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Даниил Медведев высказался о первой победе после раннего вылета с Australian Open

Даниил Медведев высказался о первой победе после раннего вылета с Australian Open
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).

«Мне просто удалось сыграть чуть лучше. Не хочу сказать, что играл намного лучше: мне удалось чуть лучше использовать ключевые возможности, и мне кажется, что он ошибался чуть больше, чем в первом сете.

В целом мне кажется, что я всего на несколько миллиметров изменил тактику, если можно так сказать. Всё это сработало, поэтому я очень рад. Это моя игра. Когда я ошибаюсь, это не очень хорошо. Не знаю, что ещё сказать. В некоторых матчах у меня возникали трудности, когда я ошибался», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем противостояния голландца Ботика ван де Зандсхулпа и француза Кентена Алиса.

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