Даниил Медведев высказался о первой победе после раннего вылета с Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).
«Мне просто удалось сыграть чуть лучше. Не хочу сказать, что играл намного лучше: мне удалось чуть лучше использовать ключевые возможности, и мне кажется, что он ошибался чуть больше, чем в первом сете.
В целом мне кажется, что я всего на несколько миллиметров изменил тактику, если можно так сказать. Всё это сработало, поэтому я очень рад. Это моя игра. Когда я ошибаюсь, это не очень хорошо. Не знаю, что ещё сказать. В некоторых матчах у меня возникали трудности, когда я ошибался», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Во втором круге Медведев сыграет с победителем противостояния голландца Ботика ван де Зандсхулпа и француза Кентена Алиса.
- 15 февраля 2023
-
17:37
-
17:28
-
17:11
-
16:58
-
16:48
-
15:49
-
13:00
-
11:17
-
10:38
-
10:00
-
01:42
-
00:19
-
00:03
- 14 февраля 2023
-
23:32
-
23:13
-
22:50
-
22:47
-
22:39
-
21:30
-
21:19
-
20:27
-
20:19
-
20:07
-
19:48
-
19:34
-
18:53
-
18:32
-
18:20
-
18:06
-
17:55
-
17:47
-
17:11
-
17:05
-
16:41
-
16:15