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Хольгер Руне стартовал с уверенной победы на турнире в Роттердаме

Хольгер Руне стартовал с уверенной победы на турнире в Роттердаме
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Датский теннисист Хольгер Руне расправился с представителем Франции Констаном Летьеном в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

Руне переиграл соперника со счётом 6:4, 6:4. Датский спортсмен выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. У французского теннисиста один эйс, четыре ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 19 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2 074 505. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим.

Роттердам. 1-й круг
15 февраля 2023, среда. 15:35 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Констан Летьен
54
Франция
Констан Летьен
К. Летьен
1
0
0
0
0
0
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Теги Теннис ATP •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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