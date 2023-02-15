Хольгер Руне стартовал с уверенной победы на турнире в Роттердаме

Датский теннисист Хольгер Руне расправился с представителем Франции Констаном Летьеном в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

Руне переиграл соперника со счётом 6:4, 6:4. Датский спортсмен выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. У французского теннисиста один эйс, четыре ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 19 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2 074 505. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим.