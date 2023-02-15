Виктория Азаренко в трёх сетах проиграла Белинде Бенчич и покинула турнир в Дохе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (17-й номер мирового рейтинга) проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (девятая ракетка мира) на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар). Встреча прошла на хардовом покрытии.



Бенчич одержала волевую победу со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. Азаренко выполнила девять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету Белинды Бенчич три эйса, шесть ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи.



В следующем круге Белинда Бенчич встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Даниэль Коллинз (США). Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.