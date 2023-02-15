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Виктория Азаренко в трёх сетах проиграла Белинде Бенчич и покинула турнир в Дохе

Виктория Азаренко в трёх сетах проиграла Белинде Бенчич и покинула турнир в Дохе
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (17-й номер мирового рейтинга) проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (девятая ракетка мира) на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар). Встреча прошла на хардовом покрытии.

Бенчич одержала волевую победу со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. Азаренко выполнила девять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету Белинды Бенчич три эйса, шесть ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Белинда Бенчич встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Даниэль Коллинз (США). Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.

Доха (ж). 2-й круг
15 февраля 2023, среда. 15:40 МСК
Виктория Азаренко
17
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 4
1 		7 7 6
         
Белинда Бенчич
9
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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