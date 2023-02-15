Алькарас: Джокович — бог, у него нет слабостей, но я иду за первой строчкой рейтинга
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Чемпион US Open, испанец Карлос Алькарас высказался о 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» сербе Новаке Джоковиче, а также заявил о желании вновь стать первой ракеткой мира.
«У Джоковича нет слабостей. Каждый удар невероятен. Его физическое состояние потрясающее; его психическое состояние абсолютно такое же. Новак — бог, и я восхищаюсь им на протяжении многих лет, восхищаюсь тем, как он остаётся на том же уровне, остаётся на вершине. Это действительно очень сложно.
Я довольно долго был первым номером. Теперь передо мной стоит цель вернуть себе эту строчку и постараться сделать всё возможное на турнирах, чтобы вновь стать первой ракеткой мира. Я иду к этой цели», — приводит слова Алькараса пресс-служба турнира в Буэнос-Айресе.
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