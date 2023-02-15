Определился соперник Даниила Медведева по 2-му кругу Роттердама

35-я ракетка мира Ботик ван де Зандсхулп одержал победу над представителем Франции Кентеном Алисом (65-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча проходила на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии.

Ван де Зандсхулп одолел соперника со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:4). Представитель Нидерландов выполнил пять подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Кентена Алиса 14 эйсов, три ошибки на подаче и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

В следующем круге Ботик ван де Зандсхулп сойдётся с россиянином Даниилом Медведевым, который в первом круге оказался сильнее испанца Алехандро Давидович-Фокины.