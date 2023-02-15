Дарья Касаткина вылетела с турнира в Дохе, в двух сетах уступив Хаддад-Майе

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс. Грандстэнд» на хардовом покрытии.

Касаткина уступила со счётом 3:6, 6:7 (7:9). Россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету бразильянки ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем круге Беатрис Хаддад-Майя сойдётся с американкой Джессикой Пегулой, которая одолела представительницу Латвии Елену Остапенко.

Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек, которая начнёт борьбу за титул сегодня, 15 февраля.