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Дарья Касаткина вылетела с турнира в Дохе, в двух сетах уступив Хаддад-Майе

Дарья Касаткина вылетела с турнира в Дохе, в двух сетах уступив Хаддад-Майе
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Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс. Грандстэнд» на хардовом покрытии.

Касаткина уступила со счётом 3:6, 6:7 (7:9). Россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету бразильянки ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем круге Беатрис Хаддад-Майя сойдётся с американкой Джессикой Пегулой, которая одолела представительницу Латвии Елену Остапенко.

Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек, которая начнёт борьбу за титул сегодня, 15 февраля.

Доха (ж). 2-й круг
15 февраля 2023, среда. 18:40 МСК
Дарья Касаткина
8
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 7  
6 		7 9  
         
Беатрис Хаддад-Майя
12
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Постер остался, а сама Касаткина покинула Доху. От России дальше идёт только Кудерметова Постер остался, а сама Касаткина покинула Доху. От России дальше идёт только Кудерметова
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