Андрей Рублёв — Алекс де Минор: текстовая трансляция матча первого круга Роттердама

Сегодня, 15 февраля, восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Австралии Алексом де Минором (25-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча пройдёт на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 21:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Алексом де Минором.
По личным встречам де Минор ведёт со счётом 2-1. Правда, оба выигранных им матча пришлись на далёкий 2018 год, причём в полуфинале Вашингтона он тогда победил с огромным трудом, а второй поединок был в своеобразном формате на итоговом молодёжном чемпионате. Рублёв взял верх прошлой весной, но тут тоже есть нюанс — это произошло на грунте, в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло (2:6, 6:1, 6:4).
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