Циципас: я долго адаптировался к корту в Роттердаме, но потом показал безупречный теннис
Поделиться
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о победе в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) над финским игроком Эмилем Руусувуори.
«Моя работа ног стала лучше после первого сета. Я думаю, что долго адаптировался к корту, и потребовалось немного времени, чтобы найти правильный ритм работы ног, привыкнуть к скорости корта, к новым условиям.
В первой партии уступал Руусувуори, но затем появилась возможность вернуться в игру. Я оправился от неудач и восстановил потрясающий теннис. Как оказалось, первый сет был решающим. Я думаю, что с этого момента и далее я показал был безупречный теннис. Мне удалось совершитьнесколько действительно хороших ударов», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
22:13
-
20:30
-
20:29
-
20:19
-
19:41
-
19:15
-
19:03
-
19:01
-
18:39
-
18:24
-
17:37
-
17:28
-
17:11
-
16:58
-
16:48
-
15:49
-
13:00
-
11:17
-
10:38
-
10:00
-
01:42
-
00:19
-
00:03
- 14 февраля 2023
-
23:32
-
23:13
-
22:50
-
22:47
-
22:39
-
21:30
-
21:19
-
20:27
-
20:19
-
20:07
-
19:48
-
19:34
Партнерский контент