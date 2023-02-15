Циципас: я долго адаптировался к корту в Роттердаме, но потом показал безупречный теннис

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о победе в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) над финским игроком Эмилем Руусувуори.

«Моя работа ног стала лучше после первого сета. Я думаю, что долго адаптировался к корту, и потребовалось немного времени, чтобы найти правильный ритм работы ног, привыкнуть к скорости корта, к новым условиям.



В первой партии уступал Руусувуори, но затем появилась возможность вернуться в игру. Я оправился от неудач и восстановил потрясающий теннис. Как оказалось, первый сет был решающим. Я думаю, что с этого момента и далее я показал был безупречный теннис. Мне удалось совершитьнесколько действительно хороших ударов», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.