Тейлор Фритц: я продал нормальную жизнь. Знал, что хочу быть профессиональным спортсменом
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Восьмая ракетка мира, американец Тейлор Фритц рассказал о трудностях на пути становления профессиональным спортсменом.
«Я отдал всю свою жизнь спорту. Вечеринки, средняя школа, колледж — ничего из этого не было. Я определённо продал нормальную жизнь. Я знал, что хочу быть профессиональным спортсменом. У меня часто было, когда я просто спрашивал: «Зачем ты вообще это делаешь?» Вот как сильно вам нужно постоянно переступать через себя. Нужно так усердно работать, а это не весело. Но мне нравится то, чем я занимаюсь, и это определённо стоит тех жертв, которые я принёс, чтобы оказаться здесь сейчас», — приводит слова Фритца Sportskeeda.
Тейлор Фритц является профессионалом с 2015 года и обладателем четырёх трофеев ATP.
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